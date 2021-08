Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, nach vielen Jahren mit moderaten oder sogar stagnierenden Inflationsraten sind die Verbraucherpreise nun sprunghaft angestiegen. Ob an der Tankstelle, in Restaurants, bei den Mieten oder beim täglichen Einkauf - die Teuerung ist praktisch in allen Bereichen spürbar und fiel im Juli so hoch wie lange nicht mehr aus. Das Statistische Bundesamt...

