Original-Research: Surteco Group SE - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Surteco Group SE

Unternehmen: Surteco Group SE

ISIN: DE0005176903



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 02.08.2021

Kursziel: EUR 39,60 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler



Zweistellige Wachstumsraten in allen drei Segmenten



Die operative Entwicklung in der ersten Jahreshälfte 2021 war aus unserer Sicht bemerkenswert und unterstreicht die nachhaltige Effektivität des Covid-19-Maßnahmenpakets und der Strategieentwicklung. Trotz erheblicher Rohstoffkostensteigerungen und ungenügender Verfügbarkeiten durch die Zulieferer konnte Surteco im zweiten Quartal 2021 die gute Entwicklung der ersten drei Monate fortsetzen. Wir bestätigen unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 39,60 EUR (Base-Case- Szenario) und mit einem von uns erwarteten Kurssteigerungspotenzial von 36,6% unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE.

Nachdem die Eckdaten zu Konzernerlösen und operativem Ergebnis bereits in einer Vorabmeldung bekannt gegeben worden waren, lag unser Interesse insbesondere auf den Bereichsdaten. Im umsatzstärksten Segment Decoratives, wo vor allem Dekorpapiere, Finishfolien und Kantenbänder hergestellt werden, stiegen die Erlöse im Halbjahr 2021 auf EUR 274,5 Mio. um 27,9%. Dabei profitierte Surteco über alle Produktbereiche hinweg von einer hohen Nachfrage der Holzwerkstoff-, Küchen-, Bad- und Caravanindustrie. Im Segment Profiles (Umsatz EUR 67,3 Mio., +35,7% YoY), in dem vor allem Boden- und Sockelleisten sowie technische Profile angeboten werden, wurden sowohl die deutlich verbesserte Baukonjunktur als auch der Covid-19- bedingte Nachfrageschub aus DIY-Märkten erfolgreich genutzt. Als Komplettsortimenter bietet Surteco nicht nur Kunststoff-, sondern auch Holzleisten an, so dass die Positionierung in Bau- und Fachmärkten deutlich verbessert werden konnte. Im kleinsten Segment Technicals, das etwa mit Imprägnaten, Kantenbändern, Finish-, Kunststoff- oder Hybridfolien Nischenmärkte in der Möbelindustrie und im Schiffsbau bedient, wurden die Erlöse im ersten Halbjahr 2021 um 9,8% auf EUR 36,2 Mio. gesteigert.

Alle drei Bereiche haben im ersten Halbjahr 2021 die Ertragslage gegenüber den pandemiegedrückten Vorjahreswerten signifikant verbessert. Erstmals seit zehn Jahren lag die Konzern EBIT-Marge in einem Halbjahr im zweistelligen Prozentbereich. Dies, obwohl Kunststoff und Papier von signifikanten Rohstoffpreissteigerungen und Mengenzuteilungen belastet waren, denen Surteco durch Preiserhöhungen und kleinere Losgrößen entgegenwirkt.



Angesichts eines Nettoverschuldungsgrads von nur 38% lassen sich neuerliche Übernahmen nach unserer Einschätzung gut finanzieren. Wir sehen darin einen zusätzlichen Weg für eine breitere sektorale Aufstellung, um Abhängigkeiten von der Möbelindustrie zu reduzieren, und um von den Wachstumsregionen in Nord- und Südamerika (Umsatzanteil 2020: 17,7%) sowie Asien (7,8%) zu profitieren.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (172) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



