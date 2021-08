Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Reaktion der Märkte nach der reduzierten Prognose von AMAZON, wir schauen auf die Zahlen und das Wachstum von PINTEREST und auf das IPO von ROBINHOOD.Außerdem im Fokus: T-MOBLE US und der dritte Anlauf für die Übernahme von DEUTSCHE WOHNEHN durch VONOVIA.

Der DAX startet heute früh mit einem kleinen Plus in die neue Börsenwoche. Das ist eine kleine Überraschung, denn das Schwergewicht ALLIANZ hat ein Problem in den USA. Über das Wochenende verlor der Kurs auf außerbörslichen Plattformen 5%. Wir werden in unserer Analyse heute Mittag genauer auf den Fall eingehen. Abschlag zum Handelsbeginn heute früh: knapp 3%.

Den vollständigen Artikel lesen ...