Inflationssorgen treiben Anleger in sichere Häfen und dabei vor allem zu Gold. "Wir sehen derzeit sehr erfreuliche Mittelzuflüsse in unsere ETF-Portfolios", sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. "Denn anders als in anderen ETF-Produkten sind bei uns jeweils rund zehn Prozent des Portfolio-Volumens in Gold investiert." In den vergangenen Monaten hat die Inflation immer weiter angezogen. Mittlerweile geht die Bundesbank von bis zu vier Prozent Inflation am Jahresende 2021 aus, auch die Europäische Zentralbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...