Ballard Power hat vergangene Woche einen Auftrag für ein innovatives Pilotprojekt in Portugal erhalten. Ein Brennstoffzellenmodul des kanadischen Wasserstoff-Spezialisten soll in das H2 Evora-Projekt von Fusion-Fuel integriert werden. Die Aktie befindet sich derweil weiterhin in einer ausgedehnten Seitwärtsspanne. Im Rahmen des Projekts soll demonstriert werden, dass vor Ort produzierter grüner Wasserstoff erfolgreich für verschiedene Anwendungsfälle genutzt werden kann. Das H2Evora-Projekt wird ...

