DGAP-News: Medios AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung

Medios AG: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2021 - Umsatzprognose leicht erhöht



02.08.2021

Pressemitteilung



Medios AG: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2021 - Umsatzprognose leicht erhöht Berlin, 2. August 2021 - Die Medios AG ("Medios"), der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, erhöht nach einer sehr guten Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021. Das Unternehmen erwartet auf Basis der vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz in Höhe von nunmehr 1,2 bis 1,3 Mrd. € (zuvor 1,15 bis 1,20 Mrd. €). Die Ergebnisprognose bleibt indes aufgrund leicht erhöhter Investitionen für das zukünftige Wachstum unverändert. So geht Medios von einem EBITDA pre1 von 38 bis 39 Mio. € und einem EBT pre1 von 31 bis 32 Mio. € aus.



Der vorläufige Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 117 % auf 634,9 Mio. € (Vj. 292,9 Mio. €). Das EBITDA pre1 erhöhte sich noch deutlicher um 182 % auf 18,3 Mio. € (Vj. 6,5 Mio. €), was einer Marge von 2,9 % (Vj. 2,2 %) entspricht. Besonders erfreulich ist der kontinuierliche und nachhaltige Anstieg der Ergebnismargen seit dem Corona-bedingten Rückgang im zweiten Quartal 2020. Damit erreichten sowohl Umsatz als auch Ergebnis neue Höchstmarken.



Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand: "Wir freuen uns über das starke und profitable Wachstum im gesamten ersten Halbjahr 2021, insbesondere aber im zweiten Quartal. Die Entwicklung reflektiert den kontinuierlichen Anstieg der wesentlichen Umsatz- und Ergebniskennzahlen gegenüber allen relevanten Vergleichszeiträumen. Wir gehen davon aus, dass sich die positive Geschäftsentwicklung auch in den kommenden Monaten fortsetzen wird. Neben unserem organischen Wachstum stehen auch Übernahmen weiterhin im Fokus."



Weitere Informationen werden im Rahmen des Halbjahresfinanzberichts am 12. August 2021 veröffentlicht.



1 EBITDA ist definiert als Periodenergebnis vor Abzug von Zinsen, Steuern und Abschreibungen. EBT ist definiert als Periodenergebnis vor Abzug von Ertragssteuern. Das EBITDA pre und das EBT pre sind jeweils bereinigt um Sonderaufwendungen für Aktienoptionen, M&A-Aktivitäten und Abschreibungen auf den Kundenstamm.



Über Medios AG

Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen und im Auswahlindex SDAX (Prime Standard) gelistet (ISIN: DE000A1MMCC8).



www.medios.ag



Disclaimer

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

