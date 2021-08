Almonty Industries (CA0203981034) hat ein zusätzliches Listing an der australischen Börse ASX aufgenommen, so Miteigner Deutsche Rohstoff AG am Vormittag. Die Aktie werde dort vom heutigen Montag an gehandelt. Im Zusammenhang mit dem Listing konnte Almonty eine Kapitalerhöhung in Höhe von 15,25 Mio. AUD (rund 9,4 Mio. EUR) erfolgreich abschließen. Die Deutsche Rohstoff AG ist mit einem Anteil von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...