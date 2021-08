Pareto Securities AS, internationale Investmentbank mit Stammsitz in Oslo und langjähriger Partner des Mittelstands in Skandinavien und Deutschland, hat im ersten Halbjahr mehr als 70 Kreditmarkt-Transaktionen (‚DCM') mit einem Gesamtvolumen von rund 6,6 Mrd. EUR umgesetzt. Damit habe Pareto seine führende Rolle im Markt für Nordic Bonds untermauert, so das Unternehmen am heutigen Vormittag. Angesichts ...

