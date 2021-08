Aachen, Deutschland (ots/PRNewswire) - Der Startup-Wettbewerb productronica fast forward ist angelaufen. productronica Schnellvorlauf 2021 (https://www.elektormagazine.com/p-fast-forward-2021)Die Start-up-Plattform powered by Elektor bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, ihr Start-up und seine Technologie der weltweiten Elektronik-Community zu präsentieren. Wenn ihre Technologie überzeugt, könnten sie ein globales Marketingpaket von Elektor gewinnen. Die Anmeldung (https://www.elektormagazine.com/p-fast-forward-2021) ist offen.Der productronica fast forward 2021 Wettbewerb auf einen BlickUnternehmerisch denkende Ingenieure wissen, dass es eine Herausforderung ist, ein elektronisches Produkt auf den Markt zu bringen. Nach der Entwicklung eines funktionsfähigen Prototyps müssen die Teilnehmer die Produktion terminieren, Marketingkampagnen planen, potenzielle Partner ansprechen und ein Vertriebsteam aufbauen. productronica Fast Forward, die Start-up-Plattform powered by Elektor, bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, diesen Prozess zu beschleunigen. Mit ihrer Teilnahme können die Teilnehmer die Lösungen ihres Unternehmens präsentieren, das Talent ihres Teams ins rechte Licht rücken und möglicherweise ein Marketingpaket von Elektor im Wert von 50.000 Euro gewinnen.Die Finalisten haben die Möglichkeit, ihre Produkte und Lösungen vor der productronica fast forward 2021 Jury und der Elektor-Community, bestehend aus 100.000 Elektronikingenieuren, zu präsentieren. Es ist eine hervorragende Gelegenheit, hilfreiches Feedback von potenziellen Kunden und Brancheninnovatoren zu erhalten und tolle Preise zu gewinnen.Weitere Informationen und eine vollständige Liste der Anforderungen finden Sie hier (https://www.elektormagazine.com/p-fast-forward-2021form).- Anmeldeschluss: Dienstag, 31. August 2021- Preise:- Erster Preis: 50,00 EUR Marketingpaket von Elektor. Zweiter Preis:25.000 EUR Marketingpaket von Elektor. Dritter Preis: 15.000 EURMarketingpaket von Elektor.A History of Innovation and SuccessDer Wettbewerb "productronica fast forward 2019" zog Innovatoren aus ganz Europa an. Am Ende hatten acht Unternehmen die Chance, ihre Lösungen der beeindruckenden Jury zu präsentieren, der Clemens Valens (Elektor), Ruud Vertommen (Distrelec), Andreas Züger (Distrelec) und Niclas Fritz (BatchOne) angehörten. Nachdem die Pitches abgeschlossen waren und die Jury alle Technologien geprüft hatte, wurden die Gewinner bekannt gegeben.The 2019 winners:- Erster Preis: Berührungslose Automation GmbH - Hersteller von innovativen Industrieanlagen, die Teile aus beliebigen Materialien berührungslos manipulieren können.- Zweiter Preis: Konekt- Die Elektronikfertigung wird durch den Einsatz von 3D-Fertigung, Miniaturisierung und Rapid Prototyping revolutioniert.- Dritter Preis robodev GmbH - Hersteller einer modularen Automatisierungslösung, die sich leicht einrichten und programmieren lässt. Es unterstützt Mitarbeiter in der Produktion oder Montage, auch bei kleinen Losgrößen oder kurzen Produktlebenszyklen.Pressekontakt:Udo Bormannudo.bormann@elektor.com+49 (0)151 62669779Foto- https://mma.prnewswire.com/media/1585049/productronica_Fast_Forward.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1585048/Elektor_Logo.jpgOriginal-Content von: Elektor International Media B.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157577/4983402