LONDON (dpa-AFX) - Die Industriestimmung in Großbritannien hat sich im Juli wie erwartet eingetrübt. Der Markit-Einkaufsmanagerindex fiel auf 60,4 Punkte nach 63,9 Zählern im Monat zuvor, wie das Forschungsunternehmen IHS Markit am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Erhebung wie von Analysten erwartet bestätigt.

Im Mai hatte der Stimmungsindikator noch ein Rekordhoch bei 65,6 Punkten erreicht. Seitdem ist er zwei Monate in Folge gesunken. Trotz des Dämpfers deutet der Indikator weiter auf Wachstum in der britischen Industrie hin. Der Indexwert liegt nach wie vor deutlich über der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

IHS-Markit-Direktor Rob Dobson sieht das Ergebnis der Umfrage im Juli als Beleg für ein weiter solides Wachstum in der britischen Industrie. Allerdings werde auch deutlich, dass viele Unternehmen unter einer Materialknappheit und einem Mangel an Arbeitskräften leiden./jkr/jsl/men