Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kursabschläge am Aktienmarkt sorgten am Freitag nur temporär für eine höhere Risikoaversion, berichten die Analysten der Helaba.Letztendlich sei der ITRAXX Senior Financial wieder über die umkämpfte 54er-Marke geklettert. Erneut habe es vom Primärmarkt nichts zu berichten gegeben. Entsprechend habe sich der Fokus auf die Berichtssaison gerichtet. Die spanische BBVA habe ihren Nettogewinn im zweiten Quartal um 10,2% vs. Vorjahresquartal steigern können. Rückstellungen für Kreditausfälle hätten reduziert werden können. Der Nettogewinn habe bei 701 Millionen Euro gelegen. BNP Paribas habe am Freitag einen Anstieg des Nettogewinns im zweiten Quartal um 26,6% gemeldet. Der Nettogewinn habe 2,91 Milliarden Euro betragen, die Risikokosten seien um 43,8% auf 813 Millionen Euro gesunken. Die Caixabank habe einen Nettoverlust von 605 Millionen Euro für das zweite Quartal des Jahres bekannt gegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...