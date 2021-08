Die hohe Chipnachfrage weltweit spielt Infineon voll in die Karten. Vor allem in der Mobilfunk- und der Autobranche stimmen die Trends. Nach starken Vorgaben von ASML und STMicroelectronics sind die Aussichten vor den Zahlen gut. Können die Erwartungen noch übertroffen werden, dürfte die Konsolidierung der vergangenen Monate endlich ein Ende finden.Am morgigen Dienstag, 03. August, ist es soweit. Dann präsentiert Infineon die Quartalszahlen. Wer im Vorfeld auf eine positive Überraschung setzen will, ...

