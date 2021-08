Florian Söllner, leitender Redakteur bei DER AKTIONÄR, blickt jede Woche auf die spannendsten Entwicklungen im Tech-Sektor. Heute geht es um folgende Werte: Alphabet, OHB, Parrot, Manz, Dürr, VW, Daimler, Tesla, Orocobre, Aixtron, BioNTech, Alibaba, Amazon, First Solar. 00:00 Intro 00:45 Alphabet 02:15 Raumfahrt / OHB 04:02 Parrot 05:11 Lilium 05:45 Manz 06:18 Dürr 07:40 Volkswagen 09:22 Daimler 11:31 Tesla 12:32 Orocobre 15:18 Aixtron 15:48 BioNTech 16:44 Alibaba 17:39 Amazon 18:53 First Solar In seinem wöchentlichen Hot Stock Report setzt Florian Söllner antizyklisch auf Geheimtipps, über die an anderen Stellen noch gar nicht berichtet wird. Es handelt sich dabei um Titel, die von Megatrends wie Fintech, Mobile, Robotik, Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge oder Auto 2.0 profitieren. Den Hot Stock Report finden Sie hier: https://www.boersenmedien.de/shop/hotstockreport.html Für Söllner zählt vor allem das persönliche Gespräch mit Vorständen, Großinvestoren und Experten zu seinen Stärken. Er informiert seine Leser detailliert und exklusiv über außergewöhnliche und zukunftsfähige Firmen und deren Aktien. Der Lohn: extrem hohe Gewinne für die Leser. HotStock LuftfahrtAktien # WeltraumAktien