Die Ölpreise haben am Montagvormittag niedriger tendiert. Gegen 11.05 Uhr notierte die Nordsee-Sorte Brent bei 74,72 US-Dollar pro Barrel (159 Liter), was einem Minus von 2,11 Prozent entspricht. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 0,68 Prozent auf 73,21 Dollar.Enttäuschende Konjunkturdaten aus China hätten die Nachfrage nach Rohöl in der Früh belastet, hieß es von Marktbeobachtern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...