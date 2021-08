++ Europäische Indizes handeln höher ++ DE30 scheitert am Ausbruch über den Bereich von 15.680 Punkten ++ Allianz-Aktie stürzt nach Nachrichten über Ermittlungen ab ++ Die europäischen Aktienmärkte notieren zu Beginn der neuen Woche im Plus. Ein großer Teil der anfänglichen Gewinne wurde jedoch inzwischen wieder aufgezehrt. Dennoch wird heute kein einziger Blue-Chip-Index in Europa schwächer gehandelt. Der spanische IBEX (SPA35) gewinnt 1,5%, während der britische FTSE 100 (UK100) um 1,1% zulegt. Damit sind sie die beiden europäischen Indizes mit der besten Performance. Der deutsche Leitindex (DE30) liegt mit einem Tagesplus von 0,2% ...

