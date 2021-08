Der Immobilieninvestor Gazit Globe will die auf Einkaufszentren in Osteuropa spezialisierte Atrium European Real Estaste Ltd. komplett übernehmen. Das hat Atrium mit Sitz auf der Kanalinsel Jersey am Montag bestätigt. Der Aktienkurs von Atrium sprang nach dem Übernahmeangebot zeitweise um zehn Prozent in die Höhe. Gazit Globe gehörten zuletzt 73,8 Prozent von Atrium. Im Jahr 2019 war Gazit Globe mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...