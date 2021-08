DJ PTA-Adhoc: OVB Holding AG: OVB Holding AG berichtet vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2021 und konkretisiert Gesamtjahresprognose

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Köln (pta027/02.08.2021/12:25) - 2. August 2021. Nach vorläufigen Zahlen erwartet der OVB Konzern für das erste Halbjahr 2021 ein operatives Ergebnis (EBIT) von ca. 12,4 Mio. Euro (HJ 1/2020: 7,5 Mio. Euro). Die Erträge aus Vermittlungen konnte OVB in den ersten sechs Monaten gegenüber dem Vergleichswert des Vorjahres um 21,8 Prozent auf 159,2 Mio. Euro steigern.

Der Vorstand nimmt diese Geschäftsentwicklung zum Anlass, die bisherige Gesamtjahresprognose zu konkretisieren und geht nun für das Gesamtjahr 2021 von einem EBIT zwischen 19 Mio. Euro und 22 Mio. Euro aus (Jahr 2020: 14,9 Mio. Euro). Die Erträge aus Vermittlungen dürften im Gesamtjahr 300 bis 310 Mio. Euro (Jahr 2020: 270,6 Mio. Euro) erreichen.

Die endgültigen Zahlen zur Geschäftsentwicklung für das erste Halbjahr 2021 wird OVB plangemäß am 11. August 2021 berichten.

Die Zusammensetzung des EBIT entspricht der Darstellung auf S. 29 des Geschäftsberichts 2020 der OVB Holding AG.

(Ende)

Aussender: OVB Holding AG Adresse: Heumarkt 1, 50667 Köln Land: Deutschland Ansprechpartner: Brigitte Bonifer Tel.: +49 221 20 15-288 E-Mail: bbonifer@ovb.de Website: www.ovb.eu

ISIN(s): DE0006286560 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1627899900535 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2021 06:25 ET (10:25 GMT)