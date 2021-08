DJ Evotec will mit ADS in den USA frisches Geld einsammeln

FRANKFURT (Dow Jones)--Evotec will in den USA Stammaktien in Form von American Depositary Shares (ADS) platzieren. Die dafür nötige Registrierungserklärung wurde jetzt der US-Börsenaufsicht SEC zur Bewilligung übermittelte, teilte das Biotech-Unternehmen auf Hamburg mit. Zu Volumen und Ausgabepreis der Aktienhinterlegungsscheine wurden keine Angaben gemacht. Die Erstnotierung der ADS werde im zweiten Halbjahr erwartet, hieß es lediglich. Evotec nutzt dazu das auf der Hauptversammlung im Juni geschaffene genehmigte Kapital. Die ADS sollen an der Nasdaq notiert werden.

Das Biotech-Unternehmen hatte sich erst im vergangenen Herbst 250 Millionen Euro mit der Ausgabe von Aktien an die teilstaatliche Mubadala Investment Co aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie an die Holding des dänischen Diabetes-Spezialisten Novo Nordisk besorgt.

August 02, 2021

