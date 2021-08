Die neue Technologie soll Vorteile bei der Schnellladung und Kompatibilität haben. Eine höhere Energiedichte besitzt sie nicht. Der chinesische Batteriezellenfertiger CATL hat seine nächste Generation Auto-Akkus vorgestellt. Die basieren entgegen den herkömmlichen Lithium-Ionen-Zellen auf Natrium-Ionen, kommen also ohne Kobalt und Lithium aus, deren Förderung immer wieder in die Schlagzeilen gerät. Auch eine gemischte Anwendung von Lithium-Ionen- und Natrium-Ionen-Zellen habe man entwickelt, schreibt das Unternehmen in ...

