Entschieden ist auch das Aktienturnier #8 by IRW-Press. Der Sieger ist Addiko Bank, in einem Finale, in dem es immer um die Null-Linie gegangen ist, besiegte man VST mit +0,35 zu 0,00. Davor besiegte Addiko Bank in Runde 1 Immofinanz mit 4.14 zu -0.36%, in Runde 2 Valneva mit -1.81% zu -4.80%, in Runde 3 Österreichische Post mit 0.74% zu -2.12% und im Semifinale den Verbund mit 3,65 zu 0,95. Herzliche Gratulation an den Neo-CEO Herbert Juranek. Ein Erratum muss ich bei der Rangliste nach 8 Turnieren bringen. Was ich nicht wusste, ist, dass wir da einen Live-Modus installiert hatten, also die Punkte für 2. Runde und Achtelfinale bei den vier Erstplatzierten schon dabei waren, als ich dies in der Vorwoche virtuell hochrechnete. Damit ist es so, dass Palfinger mit 45 Punkten ...

