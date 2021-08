Erfurt (ots) - Jess und Ben sind für "KiKA LIVE" (KiKA) im August unterwegs: Sportlich wird es für Ben mit der 14-jährigen Skaterin und Olympiateilnehmerin Lilly Stoephasius und mit Surfer Toni Meier, der ihm die Trendsportart Rapid Surfing vorstellt. Acht Challenges, vier Schwimmer*innen, Jess und Ben, ein Strand - das sind die Zutaten für die "KiKA LIVE Strand-Battles 2021". "KiKA LIVE" (KiKA) ist montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr bei KiKA und jederzeit auf kika-live.de und im KiKA-Player zu sehen.Lilly skatet in Tokio um Gold am Mittwoch, 4. AugustDieses Mädchen hat es drauf! Mit gerade einmal 14 Jahren tritt die dreimalige deutsche Meisterin Lilly Stoephasius bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Disziplin Skateboarding Park für Deutschland an und zählt damit zu den besten 20 Skaterinnen der Welt. Die Berlinerin ist die jüngste Teilnehmerin, die jemals im deutschen Kader angetreten ist. Ben trifft Lilly und ihre Familie beim Training in Frankreich und staunt über so viel Ehrgeiz und Talent.Rapid Surfing mit Antonin am Dienstag, 24. AugustRapid Surfing nennt man die Performance in einem künstlichen Surf-Pool. Ben sieht sich diese neue Trendsportart genauer an und trifft dazu den 13-jährigen Surfer Antonin "Toni" Meier in München. Er begleitet Toni bei einem spannenden Contest, bei dem die besten Rapid Surfer Europas gegeneinander antreten. Ob Toni die Jury mit coolen Tricks auf dem Surfboard überzeugen kann?"Strand-Battles 2021" ab Montag, 30. AugustBei den "KiKA LIVE Strand-Battles" treten Jess und Ben gegen vier hochmotivierte Schwimmer*innen der Wasserwacht Erfurt an. Die beiden Teams müssen sich an Land und auf dem See verschiedenen Challenges stellen. Die Disziplinen erfordern Geschick, Kraft und Teamgeist. Wer schwimmt schneller, springt weiter und hat die bessere Kondition? Ob im Schlauchboot, mit der Monoflosse oder im Schwimmring - sie schenken sich nichts, und am Ende der vier Tage kann nur ein Team gewinnen.Die Neuproduktionen fanden unter Einhaltung der gültigen Regeln des Pandemieschutzes statt."KiKA LIVE", das Trend-, Star- und Popmagazin, zeigt KiKA montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr oder jederzeit auf kika-live.de (https://www.kika.de/kika-live/index.html) und im KiKA-Player. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.Weitere Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Inhalte aller Einzelsendungen stehen unter kommunikation.kika.de bereitPressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4983834