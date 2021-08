Daimler will Anfang September im Zuge der IAA Mobility 2021, die erstmals in München veranstaltet wird, groß auffahren: Fünf reine Elektroautos sollen ihre Premiere feiern - unter anderem wird das E-Klasse-Pendant Mercedes Benz EQE enthüllt. Nachdem Daimler im Juli seine Elektrostrategie ankündigte und damit bis Ende des Jahrzehnts den Verbrennern den Rücken kehrt, scheint der Stuttgarter Autokonzern schon im September ein Elektrogroßaufgebot angehen zu wollen: Von den acht Premieren der Marken Mercedes-Benz, Mercedes-EQ, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach und Smart auf der IAA Mobility werden fünf rein elektrisch angetrieben, so Daimle...

