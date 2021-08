Ikea erweitert seine Produktlinie "Home Smart" um einen Luftreiniger, der per App gesteuert werden kann. Ab Oktober soll Starkvind online oder im Markt erhältlich sein. Die Luftqualität in Innenräumen ist nicht erst seit dem Beginn der Corona-Pandemie ein kritischer Faktor. Ab dem Herbst nimmt auch der Möbeleinzelhändler Ikea eine Lösung für die Reinigung der Luft in Innenräumen ins Programm. Dreistufiges Filtersystem filtert Staub, Pollen und Gase Der tatsächlich Starkvind genannte Luftreiniger ist dabei laut Hersteller für den Einsatz in Räumen mit bis zu 20 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...