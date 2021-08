Die auf Motion-Control fokussierte PARKER-HANNIFIN CORPORATION (im S&P 500 enthalten) bietet für die britische MEGGITT PLC (gelistet im FTSE 250). Mit der Übernahme zielt PARKER-HANNIFIN u. a. auf eine Verdopplung des Geschäftsbereichs Aerospace Systems.



MEGGITT erzielte in 2020 mit 9.300 Beschäftigten umgerechnet rund 2,3 Mrd. $ Umsatz (- 26 %). In der Absatzstruktur werden Verteidigung (46 % der Erlöse) und ziviler Flugzeugbau (43 %) durch Energieanlagen (11 %) ergänzt. Der bereinigte Gewinn sank 2020 auf 265 Mio. $ (- 53 %), streng nach Buchhaltungsregeln ergab sich ein Verlust von rund 460 Mio. $.



MEGGITT wird durch die Offerte mit 8,8 Mrd. $ beziffert, die gebotenen 800 GBp je MEGGITT-Aktie sind ein Aufschlag von 70,5 % zum Schlusskurs vom Freitag. Der Deal wurde von den den Vorständen ausgehandelt, die Entscheidung liegt bei den Aktionären.



Im Hinblick auf erwartete Bedingungen aus London will der Bieter sich u. a. zum Erhalt der vier MEGGITT-Geschäftsbereiche verpflichten. Die Beschäftigtenzahl im Vereinigten Königreich soll gehalten werden, dies gilt für R&D, Konstruktion der Produkte und eigene Fertigung (direct manufacturing). Die Zahl der Lehrplätze bei MEGGITT in Großbritannien soll um mindestens ein Zehntel ausgebaut werden.



Die MEGGITT-Aktie legt in London 56 % zu und notiert um 730 GBp.



Helmut Gellermann aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



