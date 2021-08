Die zurückliegende Börsenwoche endete am Freitag mit Gewinnmitnahmen - vor allem im Technologiesektor. Dabei spielte der verhaltene Ausblick von Amazon sicherlich eine Schlüsselrolle. Generell sind die Umsätze allerdings dünn und die Stimmung bleibt angeschlagen. Das könnte sich in der neuen Woche aber wieder ändern. Die Vorgaben aus Asien sind jedenfalls schon einmal freundlich und hierzulande profitieren die deutschen Auto-Aktien von einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs für die Daimler-Aktie. Natürlich erhalten Sie heute wie immer auch die wichtigsten Fakten und Termine der Woche. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.