Der Kryptomarkt zeigt sich zum Start in die neue Woche uneinheitlich. Während einige Kryptowährungen wie der Bitcoin oder Cardano schwächer notieren, steigt der Kurs bei Ethereum (ETH) weiter. ETH hat in den vergangenen Tagen ein besonders Kunststück vollbracht. DER AKTIONÄR nennt die Details und wichtige Marken.Ethereum ist weiter im Rallye-Modus, nachdem sich namhafte Investoren wie Elon Musk oder Cathie Wood auf der Krypto-Konferenz "The B Word" am 21. Juli erneut begeistert über die Zukunft ...

