Zum Wochenauftakt präsentieren sich beide Anleihen der Walldorfer Ekosem-Agrar deutlich erholt von den Rücksetzern letzte Woche. So notierten die beiden Bonds bei unisono rund 92-93% zum Wochenauftakt, deutlich über den Ständen von teilweise nur noch 80% im Verlaufe vergangener Woche. Das Handelsvolumen in beiden Titeln stieg zudem stark an, siehe Chart. Hintergrund des Kursrutsches vor einer Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...