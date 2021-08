DER AKTIONÄR wird 25 Jahre. Nutzen Sie jetzt die Jubiläumsangebote unter: https://tinyurl.com/3mbc37d9 Der S&P 500 sprang im Juli beinahe täglich von einem Rekord zum nächsten. Auf Monatssicht legte er 2,3 Prozent zu. Der Juli war der sechste Gewinnmonat in Folge. Der Dow Jones legte im vergangenen Monat um 1,3 Prozent zu. Bei den Einzelthemen geht es heute um BioNTech, Moderna, Alibaba, Xpeng, Li Auto, Nio, Square und Lululemon. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Sissi Hajtmanek, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.