Diese super Serie ist nun gerissen. Nach 35 Quartalen mit durchweg positiven Resultaten und einem kumulierten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von in diesem Zeitraum mehr als 256 Mio. Euro, weist bet-at-home.com für das zweite Quartal 2021 ein negatives EBITDA von knapp 1,53 Mio. Euro aus. Das hört sich jetzt zunächst einmal nicht ... The post bet-at-home.com: Verdammt lang her appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...