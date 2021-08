Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Sissi Hajtmanek blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Square wieder. In der Nacht auf Montag hat das Unternehmen die Übernahme des australischen Bezahldienstes Afterpay bekanntgegeben. Bei den Verkäufen steht die Allianz auf dem zweiten Platz. Die Aktie der Allianz steht wegen drohender Sonderbelastungen unter Druck. Das US-Justizministerium hat eine Prüfung in Zusammenhang mit den sogenannten Structured Alpha Fonds eingeleitet.