In den vergangenen Monaten war es ruhig geworden um die US-Industrieikone General Electric. Doch am heutigen Montag notiert die Aktie plötzlich dreistellig - so hoch notierte sie selbst in den erfolgreichsten Zeiten Anfang des Jahrtausends nicht. Für den Kurs-Irrsinn gibt es allerdings eine einfache Erklärung.Am Freitag nach Börsenschluss hat General Electric einen Reverse-Split durchgeführt. Acht Aktien wurden dabei zu einer zusammengelegt. Optisch wirkt der Kurs somit deutlich höher. Unter dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...