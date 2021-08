NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz SE nach dem Kursrutsch in Folge einer Warnung wegen drohender Sonderbelastungen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Analyst Kamran Hossain bezeichnete diesen zwar in einer am Montag vorliegenden Studie als Überreaktion. Allerdings lege die Erfahrung aus ähnlichen Fällen im Bankensektor nahe, dass nun auch bei den Papieren der Allianz ein Aktienüberhang entstehen könnte, der in Zukunft weiter auf den Kurs drückten könne. Der Aktienüberhang dürfte erst dann verschwinden, wenn klar sei, wie hoch eventuell die Kosten für die Rechtsstreitigkeiten rund um die von Investoren erlittenen Einbußen bei Fonds der Allianz-Tochter Allianz Global Investors seien./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2021 / 08:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2021 / 08:31 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008404005

