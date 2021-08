SMA Solar - Scheint die Sonne für den Hersteller von Wechselrichtern bald wieder heller?

Bottom Fishing Trading-Strategie

Symbol: S92 ISIN: DE000A0DJ6J9



Rückblick: SMA Solar entwickelt, produziert und vertreibt Komponenten für die Photovoltaikindustrie. Die Unternehmensgruppe konzentriert sich dabei auf die Herstellung von Solarwechselrichtern. Diese werden benötigt, um den aus Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln, der ins Stromnetz eingespeist werden kann. Nachdem die Aktie im Jänner noch bei Kursen über 70 EUR notierte, ging diese in den Abwärtstrend über. Nun sieht es aber so aus, als ob die Aktie ihren Boden gefunden haben könnte.

Meinung: Zum Portfolio von SMA-Solar gehören auch Produkte zur Überwachung und zum Energiemanagement von PV-Anlagen. Darüber hinaus bietet SMA Serviceleistungen wie die Unterstützung bei der Installation und Inbetriebnahme, einen Geräte-Austauschservice sowie eine kostenlose Service-Hotline. Das Unternehmen sollte zukünftig von den Förderungen für grüne Energie profitieren können. Die USA gaben erst kürzlich eine Importbeschränkung chinesischer Solarprodukte bekannt. Nach einer längeren Fallphase, hat die Aktie etwas höhere Tiefs generiert und konnte auch die Abwärtstrendlinie durchbrechen. Auf das höhere Hoch folgte nochmals der Test der Tiefs im Bereich von 41 EUR. Wenn die SMA-Aktie über 45 EUR steigt und den EMA-50 zurückerobert, könnte sich eine interessante Einstiegsgelegenheit ergeben.

Chart vom 02.08.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 44.80 EUR



Setup: Für einen Long-Einstieg sollte der Breakout über 45 EUR abgewartet werden. Die Position könnte nach dem Entry unter dem letzten markanten Tiefpunkt, im Bereich der Abwärtstrendlinie, abgesichert werden.

