Straubing (ots) - Die Büchse der Internet-Pandora ist unerschöpflich und ihre gruseligen Inhalte zurückzustopfen, gelingt nicht einmal autoritären Staaten wie China. Das Internet ist so gut oder schlecht wie die Gesellschaft, die es erschaffen hat - vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter. Es bleibt die Hoffnung, dass die Gesellschaft im Laufe der Zeit reift und mit Fluch und Segen des Internets "erwachsen" umzugehen weiß - nicht zuletzt mithilfe von Medienerziehung. Wenn man allerdings beobachtet, was derzeit unter dem Oberbegriff "Querdenker" so alles abgeht, muss man befürchten, dass wir den Höhepunkt der digitalen Verwirrung noch vor uns haben.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/4984241

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de