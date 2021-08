FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Linde nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Prognoseerhöhung von 293 auf 308 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Geschäft des weltweit größten Industriegase-Konzerns sei durch eine hohe Nachfrage in allen Endmärkten geprägt gewesen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte verwies unter anderem auf die hervorragenden Wettbewerbspositionen im Gasgeschäft und die gute Positionierung in dem Zukunftsmarkt "Wasserstoff"./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2021 / 16:02 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2021 / 16:21 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BZ12WP82

LINDE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de