Square hat in der Nacht auf Montag Pläne zur Übernahme des australischen Fintech-Unternehmens Afterpay bekanntgegeben. Daraufhin schießt die Square-Aktie nach anfänglichen Verlusten am Montag im US-Handel um mehr als zehn Prozent nach oben. Selbst das Allzeithoch ist nun wieder in greifbarer Nähe. 29 Milliarden Dollar will Square für den auf Ratenzahlung spezialisieren Zahlungsabwickler bezahlen (DER AKTIONÄR berichtete). Das ist kein Schnäppchen, doch für die Aktionäre dennoch ein Grund zur Freude: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...