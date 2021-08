Bis zu 220 Lufttaxis soll das kriselnde Startup Lilium an die brasilianische Fluggesellschaft Azul liefern. Zum Vertrag gehört auch der gemeinsame Aufbau des Stationsnetzes. Die Münchner Lufttaxi-Entwickler von Lilium sehen ihrem ersten Großauftrag entgegen. Eine Milliarde US-Dollar will Azul nach München überweisen. Dafür soll Lilium 220 Lufttaxis liefern und gemeinsam mit Azul ein Netzwerk von Flug- und Landestationen für die Senkrechtstarter des Unternehmens in ganz Brasilien aufbauen. Die Unterschrift unter dem entsprechenden Vertrag scheint indes noch nicht ...

