Die Corona-Lockerungen verhelfen dem Einzelhandel zu einer überraschend starken Erholung, der Privatkonsum schiebt die Wirtschaft an und an den US-Börsen geht die Rekordjagd weiter. Beste Voraussetzungen für einen guten Start des DAX in einen neuen Handelsmonat. Nach Verlusten am Freitag rückte der DAX am Montag um 0,16 Prozent auf 15.569 Punkte vor. Der DAX befindet sich damit unverändert im Seitwärtstrend, der nach oben hartnäckig von dem Widerstand bei 15.800 Punkten gedeckelt wird. Nach unten ...

