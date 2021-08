Nürnberg (ots) - Die Entwicklung der UmweltBank im ersten Halbjahr 2021 entspricht ihren positiven Erwartungen. Das Halbjahresergebnis vor Steuern liegt mit 21,7 Mio. Euro leicht über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. "Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden, denn der Vorjahreswert war durch einen einmaligen positiven Sondereffekt in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro beeinflusst", bemerkt Jürgen Koppmann, Sprecher des Vorstands.Wachstumstreiber UmweltkrediteBemerkenswert ist der starke Zuwachs beim Neukreditvolumen: Mit knapp 400 Mio. Euro konnte die Bank fast doppelt so viele Finanzierungen neu ausreichen wie im ersten Halbjahr 2020 (217 Mio. Euro). Das Kreditvolumen stieg auf 3,7 Mrd. Euro. "Wir spüren in allen Finanzierungsbereichen eine hohe Nachfrage", freut sich Goran Basic, Mitglied des Vorstands, und ergänzt: "Darüber hinaus erschließen wir erfolgreich neue Marktsegmente. So finanzieren wir eine von Deutschlands größten Anlagen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff im oberfränkischen Wunsiedel."Hervorzuheben ist auch die positive Entwicklung im Wertpapiergeschäft. "Im andauernden Niedrigzinsumfeld entdecken immer mehr Menschen Fonds und Aktien als Alternative für das klassische Sparbuch", kommentiert Jürgen Koppmann, Sprecher des Vorstands. Der erste eigene Fonds der grünen Bank, der UmweltSpektrum Mix, verzeichnete per 30. Juni 2021 bereits ein Fondsvolumen von rund 72 Mio. Euro. Seit Auflage im Februar 2020 weist der Mischfonds eine Wertentwicklung von 27 Prozent auf (Stand: 30.06.2021). Insgesamt betrug das von der UmweltBank verwaltete Depotvolumen zum Ende des ersten Halbjahrs fast 800 Mio. Euro - ein Plus von rund 100 Mio. Euro seit Jahresbeginn.Prognose für 2021 bestätigtDer Vorstand bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr 2021: Die Zahl der Kundinnen und Kunden soll auf 135.000 wachsen. Während das Geschäftsvolumen bis zum Jahresende aufgrund der Inanspruchnahme weiterer gezielter langfristiger Refinanzierungsgeschäfte bei der Deutschen Bundesbank sowie der guten Kreditnachfrage auf ca. 6,4 Mrd. Euro steigen dürfte, erwartet der Vorstand unverändert ein Ergebnis vor Steuern auf dem Niveau des Vorjahres.Weiterführende InformationenDie ausführlichen Halbjahreszahlen finden Sie unter: www.umweltbank.de/zahlenÜber die UmweltBank AGDie UmweltBank ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von über 14.000 Aktionärinnen und Aktionären. Seit rund 25 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anlegerinnen und Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits über 24.000 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert.Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden.Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar.Pressekontakt:Oliver PatzschPressesprecherManager Investor RelationsUmweltBank AGMarketing & PRLaufertorgraben 690489 NürnbergTel: 0911 / 53 08 - 1305E-Mail: oliver.patzsch@umweltbank.deInternet: www.umweltbank.deBlog: www.bankundumwelt.deNewsletter: www.umweltbank.de/newsletterEingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678Vorstand: Goran Basic, Jürgen KoppmannVorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Michael KemmerVorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald BolsingerOriginal-Content von: UmweltBank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16424/4984279