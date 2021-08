The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.08.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.08.2021



ISIN Name

BMG2117G1033 EV DYNAMICS (HLDGS)HD-,01

CA02075W1059 ALPHA LITHIUM CORP.

CA28088P1009 EDISON COBALT CORP.

CA75973C1086 RENAISSANCE OIL CORP.

GB00BYN8YP12 NQ MINERALS LS -,001

IT0003261069 ASTALDI S.P.A. O.N.

US34407D1090 FLY LEASING ADR 1/DL-,001

US6336438873 NAT.B.GR. UNSP.ADS/4 ORD

US9487411038 WEING.RLTY INV.DL-,03 SBI

XS1577956516 MCLAREN FINA 17/22 REGS

