Vom guten Marktumfeld bei Halbleiter-Aktien kann das Papier von Qualcomm am Montag nicht profitieren. Denn Google macht dem Chip-Entwickler, der einen Großteil der Android-Smartphones mit Prozessoren ausstattet, einen Strich durch die Rechnung.Google hat am Montag angekündigt in seinen Pixel-Smartphones künftig nicht mehr auf Qualcomm-Prozessoren, sondern auf die eigens entwickelten Tensor-Chips zu setzen. Schon im Oktober dürften die neuen Pixel 6 und Pixel 6 Pro mit dem Google-Chip erscheinen.Benannt ...

