Den Schwung aus dem frühen Handel hat die Wall Street aufgrund enttäuschender Konjunkturdaten am Montag schnell wieder eingebüßt. Der Dow Jones fiel von seinem Rekordhoch bei 35.192 Punkten leicht ab und notierte zuletzt mit minus 0,28 Prozent auf 34.838 Punkten. Der Nasdaq 100 gab seine Gewinne nur beinahe vollständig ab und schloss mit plus 0,02 Prozent auf 14.964 Punkten. Konjunkturdaten enttäuschten: So hatte sich die Stimmung in der US-Industrie im Juli überraschend eingetrübt. Am Anleihemarkt ...

