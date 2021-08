Sommer bietet enorme Chancen..: Erleben Sie diese "ONCE IN A LIFETIME" Silberstory mit und sichern Sie sich obendrein jetzt noch Gratisaktien!

Anzeige / Werbung

Was haben wir aus der Vergangenheit gelernt? Wahrscheinlich vor allem eins: dass die richtige Investition zur richtigen Zeit lebensverändernd sein kann!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

dass ein Investment ein Leben verändern kann, ist spätestens seit der Jahrtausendwende bewiesen. Denn wer damals, Anfang oder Mitte der 1990er Jahre in die noch kleinen Internetunternehmen wie zum Beispiel Microsoft, Apple oder Amazon investiert hätte, hätte schon in relativ kurzer Zeit ein Vermögen gemacht.

Noch besser wäre gewesen, wenn man die Aktien behalten und somit noch heute im Depot hätte! Aber auch später wurden noch Internetriesen geboren, deren Geschäftsmodell zu Beginn sogar belächelt wurde, wie zum Beispiel Netflix um 2005 herum und Facebook um 2010 herum!

Der Mut eines frühzeitigen Investments in diese jungen Unternehmen hätte die Sprengkraft gehabt uns zu mehrfachen Millionären zu machen. Dazu gehört natürlich auch, zwischenzeitliche Kursverluste auszuhalten, die schmerzhaft sein können!

Aber deshalb bekommt man an der Börse ja auch jede Menge Schmerzensgeld, denn erst kommen die Schmerzen und dann das Geld!

Der Zug mit den Internetunternehmen ist abgefahren, weshalb man sich nun auf neue Trends konzentrieren muss. Und das werden unserer Meinung nach E-Mobilität, Stromerzeugung, Speicherlösungen, 3D-Druck und Künstliche Intelligenz werden. Ein breites und undurchsichtiges Anlagespektrum also für Investoren.

Deshalb gehen wir einen Schritt weiter und fragen: "Was haben diese zukünftigen Trends gemeinsam?"

Und das ist eigentlich so klar wie spannend, denn alle diese Trends benötigen viele Rohstoffe, allen voran Kupfer, Silber, Nickel und Lithium! Kupfer und Silber finden aber auch in anderen Industriezweigen noch reißenden Absatz, Tendenz sogar stark steigend. Gerade im Bereich Infrastruktur und PV-Anlagen wird es eine noch ungeahnte Nachfrage geben!

Deshalb sind wir uns sicher, dass wir mit Investments in Aktien die vor allem Silber und Kupfer haben, ein "once in a lifetinme'-Investment gefunden zu haben!

Seit fast einem Jahr bewegt sich der Silberpreis zwischen 23,- und 30,- USD. Allerdings verdichten sich langsam immer mehr die Hinweise, dass ein Ausbruch nach oben kurz bevorsteht! Wenn dieser dann erfolgt, kann man mit den richtigen Aktien sogar mit kleinen Einsätzen ein Vermögen verdienen, wie damals mit den Internetaktien!

Sollte im Herbst der Silberpreis über die psychologisch wichtige Marke von 30,- USD je Feinunze steigen, sind schon kurzfristig Silberpreise von über 40,- USD je Feinunze möglich. Diese These wird auch von der Charttechnik untermauert!

Quelle: StockCharts und JS Research UG

Die Kurs-Sprengkraft bei guten Silberaktien ist gewaltig!

Selbst "viertklassige" Silber-Explorationsgesellschaften, die vermutlich nie den Produzentenstatus erreichen werden, können sich mühelos vervielfachen. Die wirklichen Renditen hingegen fahren Sie mit guten Explorationsgesellschaften ein, die kurz vor dem Produzentenstatus stehen. Nur wer in diese Unternehmen rechtzeitig investiert, kann sich entspannt zurücklehnen und mit unglaublich hohen Renditen rechnen! Ein solches Unternehmen ist nach wie vor unser Silber-Favorit Vizsla Silver!

Das kanadische Unternehmen Vizsla Silver (WKN: A2QN63) ist in Mexiko und liefert bereits über Monate spektakuläre Bohrresultate von teilweise mehr als 4.400 g/t Silberäquivalent!!!

Dass solche Ergebnisse beeindrucken, zeigt uns eindeutig das große Interesse des Rohstoff-Star-Investors und Milliardärs Eric Sprott der mittlerweile rund 12 % aller ausstehenden Aktien am Unternehmen hält. Insgesamt halten Großaktionäre und das Management rund 85 % am Unternehmen, so dass nur 15 % der ausstehenden Aktien für uns handelbar sind!

"Panuco' - ein wahrer Silbergarant!

Normalerweise duldet jemand wie Napoleon keine Nebenbuhler, es sei denn, es handelt sich um ebenso glänzende Erscheinungen wie er selbst eine war. Vizsla Silvers Silber-Gold-Vorzeigeprojekt "Panuco' ist eine davon, wie die jetzt vermeldeten erstklassigen Ergebnisse des 100.000 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramms eindrucksvoll unterstreichen.

Insgesamt wurden zehn Bohrungen auf dem Projektteil "Cordon de Oro' niedergebracht. In diesem Fall ist Nomen tatsächlich Omen und die unmittelbare östliche Nachbarschaft zur hochgradigen "Napoleon'-Entdeckung, wo Vizsla Ende Juni ja bereits auf hochgradige 898 g/t Silberäquivalent über 8,36 m gestoßen war, ein weiterer Wegweiser hin zu mehreren "Best-of'-Bohrlöchern.

Quelle: Vizsla Silver

Alle Neune ist in diesem Zusammenhang der perfekte Untertitel zum neuesten Kapitel der Viszla-Erfolgsgeschichte, denn neun der zehn Bohrlöcher durchteuften den "San Antonio'-Erzgang im "Cordon-de-Oro'-Korridor, der von östliche in westliche Richtung verläuft.

Quelle: Vizsla Silver

Ungeachtet der Himmelsrichtung weisen die Ergebnisse steil nach oben:

Verfolgen ließ sich die neu entdeckte Vererzung über eine Streichlänge von insgesamt 200 m. Sie reicht bis in eine Tiefe von 100 m und erweist sich in Sachen Erweiterung als offen.

1A Erzgang " San Antonio ' !

1.800 m und drei separate historische Abbaustätten Untertage, das sind die hochgradigen Koordinaten, die das Potenzial des "San-Antonio'-Erzgangs eindrucksvoll beschreiben, ein Potenzial, dass sich zu einem größeren Teil auf den Claims von Vizsla entfaltet und das bei Oberflächenbohrungen bereits Ergebnisse von bis zu 4.244 g/t AgÄq zutage förderte.

Untertage stieß man in diesem Korridor zudem bereits auf anomale bis hochgradige Silber-Gold-Erzgänge, die ihrerseits mit einer Mächtigkeit von 0,5 bis 3,0 m brillierten.

Projekt mit MEGA-Explorationspotenzial

Für Michael Konnert, Präsident und CEO von Vizsla, unterstreichen die neuen Ergebnisse eindrucksvoll das Potenzial, das sein Silber-Gold-Vorzeigeprojekt "Panuco' im Allgemeinen und der "Cordon-del-Oro'-Korridor im Speziellen bergen:

"Bis zur Konsolidierung dieses hochgradigen Silber-Gold-Bezirks wurde "Cordon del Oro' noch nie von unserem Unternehmen abgebohrt. Die jetzt gewonnenen Erkenntnisse zeigen klar, dass es sich hier um ein erstklassiges oberflächennahes Ziel handelt, das sich zudem noch in unmittelbarer Nähe zu anderen vererzten Strukturen befindet."

Und obendrein noch schnell Gratisaktien sichern!

Alle Aktionäre erhalten Gratisaktien aus dem "Spin-off', wenn Vizsla Silver - wie auf der jüngsten Aktionärsversammlung beschlossen - seine Kupferprojekte in Vizsla Copper ausgliedern wird! Das es sich hierbei um eine Ausgliederung der Superlative handelt, beweist der Chairman Craig Parry, der sich sicher ist, dass beide Gesellschaften eine glänzende Zukunft haben, was er jüngst mit einem Investment von 1,2 Millionen Aktien zu je 2,50 CAD zementierte!

Der Stichtag für den Erhalt der Gratisaktien steht zwar noch nicht fest, aber dennoch sollten interessierte Anleger sich mit einem Investment in Vizsla Silver beeilen, wenn man in den Genuss der zusätzlichen Anteilsscheine kommen will!

In Vizsla Copper werden das "Blueberry Copper'-Projekt und 60 % des "Carruthers Pass Copper'-Projekt integriert, die sich beide in British Columbia, Kanada befinden.

Und jetzt auch noch 100 % am "Panuco-Copala'-Silber-Gold-Distrikt gesichert!

Zudem teilte Vizsla Silver erst vor wenigen Tagen mit, dass man sich endgültig 100 % am Silber-Gold-Distrikt "Panuco-Copala' gesichert hat. Dazu gehören natürlich auch neben dem 9.386,5 Hektar großen Areal im südlichen Sinaloa, Mexiko, nahe der Stadt Mazatlán, auch alle bisher entdeckten Silberadern. Das Projekt erstreckt sich über rund 75 km Gesamtausdehnung der Adern, und besitzt eine Mühle mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag.

"On Top' kommen noch 35 Kilometer unterirdische Minenanlagen, Abraumanlagen, Straßen, Strom und wichtige Genehmigungen. Der Clou ist, dass die Mühle in so einer guten Verfassung ist, dass sie schon für wenig Geld bis Ende 2021 vollständig renoviert und einsatzbereit sein kann. Das beschleunigt den Aufstieg in den Produzentenstatus natürlich signifikant!

So könnte Vizsla Silver (WKN: A2QN63) bereits ab dem kommenden Jahr erste hochgradige Bereiche seiner weitläufigen Aderstrukturen ausbeuten und sofort für einen positiven Cashflow sorgen. Zuvor soll aber noch eine erste aussagekräftige Ressourcenschätzung erarbeitet und veröffentlicht werden, die eine signifikante Weltklasse-Ressource ausweisen soll.

Erkauft wurde dieser große Meilenstein für einen günstigen Preis von 4,25 Mio. USD, die an Minera Rio Panuco bezahlt werden. Ferner werden 6.246 Mio. Stammaktien von Vizsla an Minera Rio Panuco zum Preis von 2,44 CAD pro Aktie im Gesamtwert von 15,24 CAD bzw. rund 12 Mio. USD nach Abschluss der Grundstücksübertragung um den 10. August 2021 ausgegeben.

Des Weiteren werden noch einmal 6,1 Mio. USD um den 1. Februar 2022 fällig, nach der Sanierung und dem Eigentumsübergang der Mühle, der am oder vor dem 31. Dezember 2021 erfolgen soll.

Die Mineralkonzessionen, die das Grundstück "Panuco' umfassen, schließen den hochgradigen "Napoleon'-Aderkorridor ein - in dem der Großteil der Exploration von Vizsla stattgefunden hat. Damit ist "Napolen' nicht mehr mit Lizenzgebühren belastet, was die Vizsla Gewinne signifikant steigern wird!

Vizsla Silver Highlights!

MEGA-hochgradiges Projekt!

Beste Lage, direkt neben First Majestics hoch profitabler "San Dimas'-Mine!

Minen-Infrastruktur und Mühle schon auf der Liegenschaft!

Starker Newsflow erwartet!

Zehn Bohrgeräte legen wieder los!

TOP-Management-Team mit nachweislicher Erfolgsbilanz!

Noch niedrige Marktkapitalisierung!

Hervorragende Aktienstruktur mit 85 % festen Händen!

Fazit: Bestens finanziert in eine glänzende Zukunft!

Durch das vermehrte Auftreten von Covid-19 Fällen in Sinaloa hat Vizsla Silver (WKN: A2QN63) aus Sicherheitsgründen die Bohrarbeiten auf seinem Projekt beginnend mit dem 26. Juli für zwei Wochen ausgesetzt hat. Das allerdings dürfte dem Newsflow keinen merklichen Abbruch tun, da noch sehr viel ausstehende Analyseergebnisse quasi jeden Tag eintreffen können, mit starker Sprengkraft für den Aktienkurs.

Mit rund 57 Millionen CAD in der Kasse und 10 Bohrgeräten, die schon in wenigen Tagen wieder voll loslegen werden, sowie einer hervorragenden Minen-Infrastruktur, zu der bereits eine 500 Tonnen pro Tag Mühle im ausgezeichneten Zustand gehört und das Unternehmen zu Mexikos neuestem Produzent machen wird, ist Vizsla Silver (WKN: A2QN63) für uns ganz klar der BESTE SILBER-PLAY im MARKT, der seine Aktionäre zudem noch mit Gratisaktien beschenkt!

Dank der jüngsten Finanzierung kann sich Vizsla jetzt auch verstärkt auf die baldige Produktion konzentrieren! Somit reden wir bei dieser Firma von einem baldigen Silber-Produzenten mit einer minimalen Marktkapitalisierung von gerade einmal 310 Mio. CAD!

Zudem werden Bestandsaktionäre noch bei dem "Spin-off'- der Kupfer-Assets in Vizsla Copper noch mit Gratisaktien belohnt, die Sie der Performance noch draufrechnen können.

Vizsla Silver ist top unterwegs und die Aktie hat enormes Potenzial. Für uns wären Kurse von über 10,- CAD keine Überraschung!

Quelle: StockCharts

Denn alle bisherigen Ergebnisse wussten vollkommen zu überzeugen, weshalb wir davon ausgehen, dass der zukünftige Newsflow noch viele weitere exzellente Ergebnisse bereithalten wird. Von weiteren hochgradigen Funden, Verlängerungen der bekannten Aderzonen bis hin zu ganz neuen Ader-Entdeckungen ist alles möglich!

Und genau die geniale Kombination aus hohem Cashbestand, baldige Produktion, Riesenbohrprogramm, der noch niedrige Marktkapitalisierung mit einem Gratisaktien-Geschenk bilden die Grundlage für eine komplette Neubewertung des Unternehmens. Und da ist noch sehr viel "Luft" nach oben!

Deshalb meinen wir: Jetzt zuschlagen und sich neben der anstehenden Neubewertung auch noch die Gratisaktien von Vizsla Copper sichern, die ihnen zusätzliche risikofreie Gewinne einfahren werden!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

