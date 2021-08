COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu VW:



"Inzwischen ist auch Daimler auf den Diess-Kurs eingeschwenkt, obwohl man kurz zuvor noch mit Milliardenaufwand saubere Dieselmotoren entwickelt hatte. Heute fahren eine Million E-Fahrzeuge in Deutschland, doch die einseitige Ausrichtung auf diese Technologie hat soziale Folgen, die meist übersehen werden. In Deutschland wird der Klimaschutz teurer erkauft als nötig. Denn der Kurswechsel erfolgt so hastig, dass er nicht nur viele Jobs kostet, sondern auch eine Technologie pusht, die mangels Ökostroms noch viele Jahre braucht, um sauber zu werden."/ra/DP/nas