NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ArcelorMittal nach Quartalszahlen von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Stahlkonzern habe ordentlich abgeschnitten, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sprach mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebitda) vom besten Quartal seit 2008 und erhöhte seine diesbezüglichen Schätzungen. Die Stahlpreise sollten weiterhin hoch bleiben und zu steigenden Konsensprognosen führen./gl/bek



ISIN: LU1598757687

