PANTAFLIX AG: Stephanie Schettler-Köhler verstärkt als COO den Vorstand



03.08.2021 / 08:00

München, 03. August 2021. Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) verkündet, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft in seiner gestrigen Sitzung Stephanie Schettler-Köhler zum 02. August 2021 für einen Zeitraum von drei Jahren in den Vorstand berufen hat. Stephanie Schettler-Köhler zeichnet als neue Chief Operating Officer (COO) für den Film- und Serienbereich im Rahmen der PANTALEON Films, die Finanzen, HR und Legal verantwortlich. Sie übernimmt somit auch die Aufgabenbereiche von Eerik Budarz, der die PANTAFLIX AG auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen - und dem Vorstand und Aufsichtsrat ausdrücklich für seine geleisteten Dienste danken. Der Vorstand der PANTAFLIX AG besteht künftig aus Nicolas Paalzow (CEO) und Stephanie Schettler-Köhler (COO). Stephanie Schettler-Köhler begann ihre Karriere nach dem Studium der Medientechnik und der Elektronischen Medien als freiberufliche Produktionsangestellte in mehreren Filmproduktionen und wechselte bereits 2011 als Assistentin der Geschäftsführung zur PANTALEON Films GmbH, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der PANTAFLIX AG. Über mehrere Positionen, unter anderem als Project Managerin und Prokuristin verantwortete sie bereits seit 2014 weite Teile des operativen Geschäfts der PANTAFLIX AG und deren Tochtergesellschaften und führte zahlreiche Projekte zum Erfolg. Seit 2018 war sie außerdem Geschäftsführerin der PANTALEON Films GmbH. "Ich freue mich sehr über die neue Herausforderung. Mit PANTAFLIX bewegen wir uns in einem dynamisch wachsenden Entertainment-Markt. Ich möchte dazu beitragen, dass wir mit all unseren Unternehmensbereichen dieses Marktpotenzial langfristig, nachhaltig und wertsteigernd für das Unternehmen nutzen können", sagt Stephanie Schettler-Köhler, COO der PANTAFLIX AG. "Ich könnte mir keine bessere COO an meiner Seite wünschen. Stephanie Schettler-Köhler begleitet die Geschicke der PANTAFLIX AG bereits seit mehr als zehn Jahren und hat die PANTALEON Films als Frau der ersten Stunde mit aufgebaut. Ich bin davon überzeugt, dass sie mit ihrem tiefen Know-how einen wichtigen Beitrag leisten wird, um unser Unternehmen erfolgreich für die Zukunft auszurichten. Eerik Budarz danke ich für seine hervoragende Leistung in den vergangenen Jahren und wünsche ihm für seine berufliche und private Zukunft nur das Allerbeste", sagt Nicolas Paalzow, CEO der PANTAFLIX AG. "Stephanie Schettler-Köhler vereint alle Anforderungen, die wir uns für die Position der COO wünschen. Die Kombination aus internationaler Vernetzung, exzellenter Branchenkenntnis und langjähriger Erfahrung im Unternehmen macht sie zur idealen Besetzung. Gemeinsam mit allen Mitarbeiter*innen wollen wir einen weiteren Schritt in der Unternehmensentwicklung gehen und das PANTAFLIX-Potenzial zur vollsten Entfaltung bringen. Zudem möchte ich im Namen des gesamten Aufsichtsrats Eerik Budarz für sein Engagement danken und alles Gute für seine Zukunft wünschen", sagt Marcus Machura, Aufsichtsratsvorsitzender der PANTAFLIX AG.

Über die PANTAFLIX AG:

Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie derer Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Produktionseinheit PANTAFLIX Studios sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch der Entertainment-as-a-Service-Provider PANTAFLIX Technologies Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer*innen über alle relevanten Zugangswege. Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com, www.pantaflix.com und www.pantaflixtechnologies.com.

PANTAFLIX Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 (0)89 1250903-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: crossalliance.de

PANTAFLIX Media Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Jens Jüttner

Tel.: +49 (0)89 1250903-30

E-Mail: jj@crossalliance.de

Website: crossalliance.de

