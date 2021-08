DGAP-News: CENIT AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Stuttgart, 3. August 2021 - Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach sechs Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 73.928 TEUR (Vj. 74.689 TEUR/-1,0%). Die Umsatzerlöse im Bereich CENIT Beratung und Services sind um -8,2% auf 18.698 TEUR zurückgegangen (Vj. 20.378 TEUR). Die Umsätze mit Fremdsoftware sind um 1,8% auf 47.552 TEUR gestiegen (Vj. 46.701 TEUR). Auch der Umsatz mit CENIT-eigener Software ist von 7.323 TEUR auf 7.665 TEUR (+4,7%) angestiegen. Der Rohertrag (Betriebsleistung abzüglich Materialaufwand) betrug 37.620 TEUR (Vj. 36.878 TEUR) und ist damit um 2,0% gestiegen. Die CENIT erreicht ein EBITDA in Höhe von 3.520 TEUR (Vj. 3.808 TEUR/-7,6%) und ein EBIT von 936 TEUR (Vj. 781 TEUR/+19,8%). Das Ergebnis je Aktie betrug 0,05 EUR (Vj. 0,04 EUR).



Betrachtet man alleine das zweite Quartal 2021 lässt sich eine durchgehend positive Entwicklung im Vergleich zum zweiten Quartal 2020 beobachten. So stieg der Konzernumsatz um 6,3% auf 37.706 TEUR (Vj. 35.461), das EBITDA konnte um 82,7% auf 2.686 TEUR (Vj. 1.470 TEUR) gesteigert werden und das EBIT betrug 1.458 TEUR nach -24 TEUR im Vorjahr. Besonders erfreulich ist auch die Entwicklung beim Umsatz mit eigener (+11,6%) als auch mit Fremdsoftware (+4,1%).



Auftragsentwicklung

Der Auftragseingang im Konzern lag am 30. Juni 2021 bei 82.837 TEUR (Vj. 80.087 TEUR). Der Auftragsbestand belief sich auf 46.745 TEUR (Vj. 52.620 TEUR).



Vermögens- und Finanzlage

Zum Bilanzstichtag betrug das Eigenkapital 39.233 TEUR (31.12.2020: 42.723 TEUR). Die Eigenkapitalquote belief sich auf 45,4% (31.12.2020: 51,2%). Der Bestand an Bankguthaben und liquiden Mitteln betrug zum Bilanzstichtag 29.524 TEUR (31.12.2020: 26.056 TEUR). Der operative Cashflow erreichte 9.714 TEUR (Vj. 9.414 TEUR). Mitarbeiter

Am 30. Juni 2021 war die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 695 (Vj. 717). Der Personalaufwand belief sich im Berichtszeitraum auf 29.767 TEUR im CENIT Konzern (Vj. 28.650 TEUR). Ausblick

Für das laufende Jahr geht der CENIT Konzern von einen Umsatz von rund 152.000 TEUR sowie von einem Ergebnis (EBIT) von etwa 4.900 TEUR aus, vorausgesetzt dass sich die Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie nicht signifikant verschlechtern. Den kompletten Halbjahresfinanzbericht 2021 finden Sie auf der Homepage der CENIT:

www.cenit.com/quartalsbericht .

Über CENIT:

CENIT ist der Partner für die erfolgreiche digitale Transformation. Kunden verfügen mit CENIT an ihrer Seite über weitreichende Möglichkeiten zur Optimierung ihrer horizontalen und vertikalen Geschäftsprozesse. Innovative Technologien aus den Bereichen Product Lifecycle Management, Digitale Fabrik und Enterprise Information Management schaffen dafür die Basis. Die Kompetenz der CENIT-Berater entsteht aus der Kombination von fachübergreifendem Prozessverständnis und tiefer Fachexpertise. Der durchgängige Beratungsansatz gibt CENIT-Kunden die Sicherheit, dass ihre Lösungen mit dem Verständnis für ihre gesamte Wertschöpfungskette entstehen.

Als ganzheitlich aufgestellter Partner seiner Kunden übernimmt CENIT die Verantwortung von der Beratung über die Einführung innovativer IT-Lösungen bis zum wirtschaftlichen Betrieb. Das CENIT-Team stellt sich auf die spezifische Situation des Unternehmens ein und gewährleistet damit die Praxisnähe, die messbare operative Optimierungen erst ermöglicht. Seit über 30 Jahren realisiert CENIT damit Wettbewerbsvorteile für namhafte Kunden in Schlüsselindustrien der Wirtschaft. CENIT beschäftigt rund 750 Mitarbeiter, die weltweit Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter betreuen. www.cenit.com



Rückfragen an:

CENIT AG

Tanja Marinovic

Investor Relations

Industriestraße 52-54, D-70565 Stuttgart

Tel.:+497117825-3320

Fax:+49711782544-4320

E-Mail: aktie@cenit.de Zusätzliche Erläuterungen:

