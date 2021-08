DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Sanofi übernimmt das US-Biotech-Unternehmen Translate Bio für 38 US-Dollar in bar je Aktie. Damit liegt der Wert der Transaktion bei 3,2 Milliarden Dollar. Mit der Übernahme, über die zuvor die Nachrichtenagentur Reuters berichtet hatte, will Sanofi die Entwicklung von MRNA-Therapien und -Impfstoffen vorantreiben. Die beiden Unternehmen arbeiten bislang schon zusammen. Die Aktie von Translate Bio hatte im nachbörslichen US-Handel am Montag mit einem Kurssprung von fast 73 Prozent auf den Reuters-Bericht reagiert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Auftragseingang Industrie Juni PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +1,7% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.390,25 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.977,50 +0,2% Nikkei-225 27.610,50 -0,6% Hang-Seng-Index 26.229,11 -0,0% Kospi 3.231,16 +0,3% Shanghai-Composite 3.456,63 -0,2% S&P/ASX 200 7.460,00 -0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien dominieren am Dienstag Konjunktursorgen. Hatten zu Wochenbeginn noch optimistische Erwartungen an das US-Infrastrukturpaket und die bislang gut verlaufene Bilanzsaison die Kurse nach oben getrieben, so gewinnen nun Befürchtungen die Oberhand, dass die wieder steigenden Corona-Infektionszahlen die Erholung der Wirtschaft ausbremsen könnten. Zudem herrscht Verunsicherung darüber, ob China den jüngsten regulatorischen Eingriffen gegen die Technologie- und Bildungsbranche weitere Maßnahmen gegen andere Branchen folgen lassen könnte. Darunter leiden vor allem die zuletzt sehr volatilen Technologiewerte. Unter anderem brechen Tencent in Hongkong um gut 10 Prozent ein. Die Aktien des Autoherstellers BYD gewinnen hingegen 2,6 Prozent. Sie hatten am Montag in Reaktion auf einen positiven Kommentar der Citi-Analysten schon einen Sprung um 8 Prozent verzeichnet.

US-NACHBÖRSE

Zahlreiche Quartalsausweise haben am Montag Leben in den nachbörslichen Handel gebracht. Unter anderem berichtete der Videospiel-Anbieter Take-Two Interactive (-3,7%) über sein erstes Geschäftsquartal. Dieses verlief besser als erwartet, dennoch bestätigte das Unternehmen seine Jahresziele nur.

Überraschend gut fielen auch die Zahlen von Arista Networks (-1,1%) aus. Hier belasteten nach Meinung von Marktbeobachtern jedoch Aussagen des CEO Jayshree Ullal über Komponenten-Knappheit. Sehr gut kamen die Zahlen von Unisys (+8,4%) an. Eastman Chemical (-0,1%) war im zweiten Quartal zwar in die Verlustzone gerutscht, erhöhte aber seine Jahresziele.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.838,16 -0,3% -97,31 +13,8% S&P-500 4.387,15 -0,2% -8,11 +16,8% Nasdaq-Comp. 14.681,07 +0,1% 8,39 +13,9% Nasdaq-100 14.963,62 +0,0% 3,73 +16,1% Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 835 Mio 1,07 Mrd Gewinner 1.549 1.406 Verlierer 1.788 1.920 Unverändert 138 128

Etwas leichter - Gewinne aus dem Frühgeschäft wurden überwiegend wieder abgegben. Händler verwiesen auf durch die Bank schwache Daten. Gestützt hatte zunächst die US-Politik. Denn der US-Senat hat kurz vor seiner Sommerpause die Arbeit am Gesetzestext zum historischen Infrastrukturpaket von Präsident Joe Biden abgeschlossen. Square stiegen mit einer Transaktion 10,4 Prozent. Der Finanzdienstleister Square kauft den australischen Bezahldienstleister Afterpay für rund 29 Milliarden US-Dollar. GE tendierten rein optisch über 679 Prozent höher. Das Unternehmen nimmt eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 8:1 vor. Carnival tendierten nach Gewinnen im frühen Geschäft 0,9 Prozent leichter. Die Kreuzfahrtreederei hat die ersten Kreuzfahrten nach längerer Corona-Pause erfolgreich absolviert. Walt Disney fielen nach Aufschlägen zum Start schließlich um 0,3 Prozent. Der Film "Jungle Cruise" hat in Nordamerika ein vielversprechendes Debüt hingelegt. Marin Software fielen um knapp 14 Prozent. Der Spezialist für Digitalwerbung berichtete von sinkenden Zweitquartalsumsätzen und rechnet mit weiteren Erlösrückgängen. Vaxart zogen um gut 11 Prozent an. Das Biopharma-Unternehmen beginnt mit klinischen Studien für den Tablettenimpfstoffkandidat gegen Covid-19 in der zweiten Jahreshälfte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,18 -0,8 0,18 5,9 5 Jahre 0,65 -4,2 0,69 29,1 7 Jahre 0,95 -4,1 1,00 30,6 10 Jahre 1,17 -5,7 1,23 25,3 30 Jahre 1,85 -4,7 1,89 19,9

Am Rentenmarkt wurden mit steigenden Notierungen Konjunktursorgen in China gespielt. Die Renditen sanken auf den tiefsten Strand seit Februar.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1878 +0,1% 1,1872 1,1883 -2,8% EUR/JPY 129,69 -0,1% 129,79 130,39 +2,9% EUR/GBP 0,8549 -0,0% 0,8551 0,8533 -4,3% GBP/USD 1,3894 +0,1% 1,3884 1,3926 +1,6% USD/JPY 109,19 -0,1% 109,32 109,73 +5,8% USD/KRW 1150,21 -0,1% 1150,91 1150,24 +5,9% USD/CNY 6,4627 +0,0% 6,4621 6,4631 -1,0% USD/CNH 6,4632 -0,0% 6,4633 6,4638 -0,6% USD/HKD 7,7748 -0,0% 7,7750 7,7759 +0,3% AUD/USD 0,7403 +0,5% 0,7366 0,7355 -3,9% NZD/USD 0,7014 +0,5% 0,6976 0,6977 -2,4% Bitcoin BTC/USD 38.277,51 -2,4% 39.210,76 40.175,01 +31,8%

Der Dollar neigte mit den Brainard-Aussagen zur Schwäche, der Dollarindex verlor 0,1 Prozent. Die Fed-Gouverneurin sieht aktuell noch nicht genügend Fortschritte für eine Straffung der US-Geldpolitik. Der Arbeitsmarkt werde wohl erst gegen Ende des Jahres einen wichtigen Schwellenwert erreichen. Die taubenhaften Einschätzungen belasteten den Dollar, zumal sich auch Fed-Kollege Neel Kashkari eher taubenhaft äußerte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,30 71,26 +0,1% 0,04 +48,0% Brent/ICE 72,93 72,89 +0,1% 0,04 +43,1%

Am Ölmarkt überwogen die Sorgen über die schwächelnde Konjunktur in China mit den neuen Corona-Lockdowns. In China könnte die Erdölnachfrage leiden - genau zu dem Zeitpunkt, wenn die Opec ihre Förderung ausweite, so Händler zu den sinkenden Erdölpreisen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.810,77 1.812,70 -0,1% -1,93 -4,6% Silber (Spot) 25,31 25,43 -0,5% -0,12 -4,1% Platin (Spot) 1.056,50 1.061,45 -0,5% -4,95 -1,3% Kupfer-Future 4,44 4,43 +0,1% +0,00 +25,8%

Der Goldpreis tendierte kaum verändert, tendenziell gestützt von der Dollarschwäche und der Aussicht auf eine kurzfristig weiter lockere Geldpolitik. Dagegen habe die Hoffnung auf chinesische Stimuli den vermeintlich sicheren Hafen Gold belastet, hieß es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

HAUSHALTSPOLITIK USA

US-Finanzministerin Janet Yellen hat den Kongress aufgefordert, "so schnell wie möglich" zu handeln, um die Schuldenobergrenze anzuheben. Die Obergrenze für die Kreditaufnahme der Bundesregierung war am Sonntag nach zweijähriger Aussetzung erreicht worden.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hält an ihren Plänen zur Reduzierung der Staatsanleihekäufe (Tapering) im September fest, obwohl sich die Wachstumsaussichten angesichts der pandemiebedingten Schließungen in mehreren Städten drastisch verschlechtern. Die Entscheidung der RBA bedeutet, dass sie ihre Käufe von Staatsanleihen im September wie geplant von 5 auf 4 Milliarden Australische Dollar pro Woche reduzieren wird. Eine weitere Überprüfung der Käufe ist für November geplant.

GELDPOLITIK NEUSEELAND

Die neuseeländische Notenbank hat angekündigt, die Vergabe von Hypothekenkrediten an Haushalte weiter einzuschränken, da die bisherigen Beschränkungen nicht zu einer ausreichenden Verringerung riskanter Kredite geführt haben. Sie werde den Anteil der Hypotheken mit niedrigeren Einlagen auf 10 Prozent der neuen Kredite begrenzen, gegenüber den derzeitigen 20 Prozent für Eigenheimbesitzer, kündigte die Reserve Bank of New Zealand an.

AMAZON

Bei dem E-Commerce-Konzern könnte die Abstimmung über die Gründung einer Gewerkschaft in den USA wiederholt werden. Eine Anhörungsbeauftragte des National Labor Relations Board (NLRB) empfahl die Annullierung der Ergebnisse einer Abstimmung im April, in der Lagerarbeiter in einem Werk in Alabama gegen die Bildung einer Arbeitnehmervertretung bei Amazon votiert hatten, wie die Einzelhandelsgewerkschaft RWDSU mitteilte.

STANDARD CHARTERED

hat ihren Gewinn im zweiten Quartal um mehr als zwei Drittel gesteigert. Die Kreditrisiken sanken weiter und beschleunigten die geschäftliche Erholung der auf Asien fokussierten Finanzgruppe. Der bereinigte Gewinn vor Steuern kletterte von 733 Millionen auf 1,24 Milliarden US-Dollar. Die Verbesserung war vor allem auf deutlich geringere Wertminderungen zurückzuführen. Die betrieblichen Erträge sanken von 3,72 auf 3,69 Milliarden Dollar, eine Folge des schwächeren Nettozinsertrags, nachdem in mehreren asiatischer Länder in den letzten Monaten die Leitzinsen i weiter gesenkt worden waren.

QANTAS

Wegen des starken Rückgangs an Inlandsflügen während der Corona-Pandemie will die australische Fluggesellschaft Qantas 2.500 Mitarbeiter beurlauben.

Die Beurlaubung soll ab Mitte August beginnen und etwa zwei Monate dauern.

IPO/LI AUTO

Der chinesische Elektroautohersteller will bei dem Börsengang in Hongkong einen Milliardenbetrag erlösen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen rund 15 Milliarden Hongkong Dollar (umgerechnet rund 1,9 Milliarden US-Dollar) eingesammelt werden. Die Li Auto Inc will 100 Millionen Aktien zu je 150 Hongkong Dollar ausgeben. Der erste Handelstag soll am 12. August sein.

