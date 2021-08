Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist letzten Endes positiv in die neue Handelswoche gestartet. Der DAX legte von Beginn weg zu, musste dann aber schnell einen Großteil seiner Gewinne abgeben. Am Ende lag er bei 15.669 Punkten. Das ist ein Plus von knapp 0,2 Prozent bzw. 24 Zählern. Marktidee: flatexDEGIRO flatexDEGIRO hat gestern vorläufige Zahlen für das abgelaufene erste Halbjahr vorgelegt. Umsatz und Gewinn legten deutlich zu. Trotzdem rutschte die Aktie im zweistelligen Prozentbereich ab. Aus technischer Sicht rückt jetzt die steigende 200-Tage-Linie in den Fokus. Anleger sollten sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite jeweils zwei Zielzonen ins Auge fassen.