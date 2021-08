HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für 1&1 von 40 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das gestiegene Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der Mobilfunk-Margen habe den Aktien des Telekomanbieters von ihren Tiefs unter 20 Euro wieder auf 25 Euro steigen lassen, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bis zur 30-Euro-Marke sei es aber noch ein weiter Weg. 1&1 müsse den Markt überzeugen, dass der Aufbau eines eigenen 5G-Netzwerks nicht den Wert der Aktie mindere. Gelinge das, sei ein Anstieg bis auf sein Kursziel von 38 Euro möglich. Für ein Wachstumsunternehmen in einem der attraktivsten europäischen Telekommärkte sei 1&1 günstig bewertet./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2021 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005545503

